Rafael Nadal a remporté son deuxième tour à Roland Garros en battant Yannick Maden (114ème mondial), 6-1, 6-2, 6-4. Vainqueur à onze reprises du tournoi il a connu un match sans encombre. Il rencontrera notre compatriote David Goffin au prochain tour.

Résumé du match

Le match commence bien pour Rafa, qui remporte son premier jeu. Il se procure ensuite une balle break dès le premier service de Maden, mais l’Allemand se bat et la sauve. Mais Rafa s’empare quand même du jeu. Il enchaîne avec un jeu blanc, 3-0 et même 4-0 avec un deuxième break brillamment réalisé. Maden ne semble vraiment trouver la solution pour l’instant et les jeux défilent. Paradoxalement, le service de l’Espagnol est ensuite plus disputé mais il s’en sort et pousse son avance à 5-0. Maden remporte enfin son premier jeu avant de voir Rafa servir pour le gain du premier set. Et c’est chose faite en 36 minutes de jeu, 6-1.

Le numéro deux mondial enchaîne dans le deuxième set alors que Maden fait ce qu’il peut. C’est 5-1 et puis 6-2. En moins d’une heure vingt.

Le début de la troisième manche est un peu plus équilibré. Maden remporte ses deux premières mises en jeu alors Nadal semble gérer la rencontre. Il met un petit coup d’accélérateur et réalise un jeu blanc sur le troisième jeu de service de l’Allemand. C’est 3-2. La suite est une histoire de services perdus. Et le set est beaucoup plus serré. Mais Rafa s’offre l’opportunité de servir pour le match et la converti. 6-4. Il jouera contre David Goffin en seizièmes de finale.