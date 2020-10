Nadal déplore les conditions de jeu : "Il fait trop froid pour jouer, ça en devient presque dangereux"

Rafael Nadal bat Jannik Sinner et rejoint Schwartzman - Roland Garros 2020 - Quart de Finale -... Rafael Nadal, en quête d’un treizième sacre historique à Roland-Garros, s’est qualifié pour les demi-finales en contenant les assauts du jeune Italien Jannik Sinner (75e) en trois sets 7-6 (7/4), 6-4, 6-1 dans la nuit de mardi à mercredi. Le match s’est conclu à 01h25 du matin, ce qui en fait le plus tardif de l’histoire du Grand Chelem parisien. Nadal affrontera l’Argentin Diego Schwartzman (14e), tombeur en cinq sets et plus de cinq heures du N.3 mondial Dominic Thiem, pour une place en finale. Commencé passé 22h30, ce quart de finale au clair de lune, joué dans le froid et le vent d’une nuit automnale, devant quelques dizaines de spectateurs frigorifiés, ne ressemblait à aucun des treize précédents de "Rafa" sur la terre battue parisienne.