Nadal concède 4 jeux face à McDonald et passe au troisième tour

Après un premier match sérieux mais pas flamboyant, Rafael Nadal affronte MacKenzie McDonald, 236e joueur mondial. Tout en respectant l’adversaire de l’Espagnol, ce dernier doit passer la deuxième vitesse aujourd’hui et montrer un peu plus que lors de la première rencontre. Message bien reçu par Rafa qui remporte le premier set 6-1 sans rien laissé à son adversaire. Pas plus que dans le deuxième où il l'a écrasé 6-0, se permettant de punir son adversaire qui avait tenté un service à la cuillère. Dans le troisième set, Macdonald s'est accroché en prenant trois jeux à Nadal qui a manifestement décidé de hausser son niveau de jeu. Il se qualifie sans encombre pour le troisième tour.