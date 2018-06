Nadal: "c'est incroyable, gagner une 11e fois, c'est même inconcevable de le rêver"

Rafael Nadal, numéro 1 mondial, a ajouté une 11e fois Roland-Garros à son palmarès. L'Espagnol n'a jamais perdu de finale sur la terre battue parisienne alignant un 17e Grand Chelem à son compteur. Dimanche, le Majorquin a dominé l'Autrichien Dominic Thiem, 8e mondial, qui paraissait pourtant avoir les armes pour le surprendre encore, mais Nadal ne lui a laissé aucun espoir s'imposant 6-4, 6-3, 6-2 en 2 heures 42 minutes de jeu.

"J'ai joué mon meilleur match du tournoi et c'était important parce que Dominic a un très bon jeu, très agressif", a commenté à chaud Rafael Nadal sur le court. "J'ai un moment difficile dans le 3e set quand j'ai eu mal à la main, j'ai eu un peu peur, mais c'est le sport. C'est incroyable. Ce n'est même pas un rêve, c'est inconcevable de penser que l'on peu gagner 11 fois. Dominic est un très bon joueur et il a été très bon durant ces deux semaines. Le circuit a besoin d'un joueur comme lui et je suis sûr qu'il sera ici à ma place dans quelques années."