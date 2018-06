Nadal a réalisé "un des plus grands exploits du sport" selon Thiem

L'Autrichien Dominic Thiem, battu en finale de Roland-Garros par Rafael Nadal, sacré pour la onzième fois à Paris, a considéré dimanche que la réussite de l'Espagnol à Paris constituait "un des plus grands exploits de l'histoire du sport".

"Pour la première fois entre nous deux à Roland-Garros, il y a eu un combat je crois. Je n'ai pas fait un mauvais match", a estimé l'Autrichien de 24 ans, qui grimpera à la 7e place mondiale lundi, à trois rangs de son meilleur classement (4e en novembre).

"Il a très bien joué. C'est pour cette raison qu'il a remporté une onzième fois Roland-Garros. C'est indéniablement l'un des plus grands exploits (de l'histoire) du sport", a poursuivi Thiem qui s'est incliné 6-4, 6-3, 6-2 pour sa première finale en Grand Chelem.

C'est la troisième fois en autant de rencontres que le protégé de Günter Bresnik s'incline face au champion espagnol à Paris.

L'an passé, il avait perdu 6-3, 6-4, 6-0 lors des demi-finales et, avant cela, 6-2, 6-2, 6-3 en 2014 au deuxième tour.

"Je suis confiant et à peu près certain que ce n'était pas ma dernière finale en Grand Chelem. Mon plus grand objectif, c'est d'en jouer une autre et de faire mieux qu'aujourd'hui", a souligné Thiem.