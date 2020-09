Murray heureux de retrouver Roland-Garros, trois ans après son dantesque "match de trop" face à Wawrinka

Quelques semaines seulement après l'US Open, c'est au tour de Roland Garros de reprendre ses droits à partir de ce dimanche. Parmi les joueurs présents dans le tableau masculin, on retrouve Andy Murray, ancien numéro mondial, qui a obtenu une wild-card de la part de l'organisation. Un retour au premier plan, véritable soulagement pour l'Ecossais, après une interminable traversée du désert et une hanche récalcitrante.

La dernière apparition de Murray Porte d'Auteuil date en effet de 2017. A l'époque numéro 1 au classement ATP, il avait atteint le dernier carré du tournoi et était tombé sur Stan Wawrinka. Au bout de l'effort et après un infernal combat de plus de 4h30, il avait dû rendre les armes en cinq sets. Un thriller éreintant pour son corps, que l'Ecossais considère, aujourd'hui avec le recul, comme le début de tous ses problèmes. "C'était le match de trop pour ma hanche. C'était brutal" écrit-il sur Instagram.

Après de longs mois de revalidation pour envisager un come-back qui, par moments semblait même impossible, Andy Murray s'apprête donc à refouler la pelouse du Chatrier. "C'était très long. Quel plaisir d'être de retour, merci à tout le monde de me donner l'opportunité de rejouer ici" explique-t-il.