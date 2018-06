Muguruza peut-elle briser les rêves de Grand Chelem de Halep ? (LIVE vers 14h30)

Simona Halep et Garbine Muguruza, les deux joueuses les mieux classées encore en lice, s'affrontent pour une place en finale de Roland Garros.



Pour mener à bien sa quête de Grand Chelem, la N.1 Mondiale, devra franchir l'obstacle Muguruza, lauréate 2016 du tournoi parisien. La Roumaine devra aussi garder la maîtrise de ses nerfs. Elle a perdu deux sets cette année Porte d'Auteuil et ces deux manches ont été marquées par une certaine crispation.



Les deux joueuses se sont croisées à cinq reprises au cours de leur carrière : quatre fois sur le circuit WTA et une fois en Fed Cup. Muguruza a remporté quatre de ces duels, mais Halep a gagné le seul disputé sur terre battue.