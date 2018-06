Muguruza, expéditive face à Sharapova, file en demi-finale

Garbine Muguruza, gagnante de l'édition 2016, n'a laissé aucune chance à Maria Sharapova, double lauréate à Paris (2012, 2014), en quart de finale de Roland Garros. Ce duel prometteur a tourné court.



L'Espagnole s'est imposée en deux petits sets : 6-2, 6-1. Elle n'a toujours pas perdu le moindre set dans ce tournoi.



Muguruza a tout simplement été plus forte que son adversaire. Elle a mieux tenu la balle entre les lignes et a profité des nombreuses erreurs (27) de la Russe. Sharapova a mis la 3e mondiale sur la voie avec trois doubles fautes dans son premier jeu de service. La gagnante de Wimbledon 2017 s'est engouffrée dans la brèche et a enfoncé le clou dans un 3e jeu qui a duré à lui seul presque un tiers du set (3-0). La quintuple lauréate en Grand Chelem a bien tenté de réagir mais elle n'a pas pu enrayer la belle mécanique espagnole (6-2).



Sharapova s'est montrée beaucoup trop friable au service (54% de première, 6 doubles fautes, 5 points pris derrière sa deuxième) pour espérer rivaliser avec la régularité de Muguruza. La Russe, qui n'a pas remporté une seule fois sa mise en jeu dans le deuxième set, a vu les jeux défiler (6-1).



Muguruza (24 ans) sera opposée à la N.1 mondiale, la Roumaine Simona Halep pour une place en finale.