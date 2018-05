Moutet, prochain adversaire de Goffin : "Je travaille toute l'année pour ces moments"

Le Français Corentin Moutet (ATP 141), 19 ans et invité par les organisateurs, sera le prochain adversaire de David Goffin (ATP 9), mercredi, au deuxième tour à Roland-Garros. Du haut de son 1m75, le Parisien a remporté dimanche le tout premier match de sa carrière en Grand Chelem en terrassant le géant Ivo Karlovic (ATP 93), 39 ans, machine à aces, 7-6 (9/7), 6-2 et 7-6 (7/5).

"Je réalise, oui. Je travaille toute l'année pour ces moments, explique-t-il. C'est un peu une récompense. J'ai battu un joueur mieux classé, qui a une plus grande carrière que moi aujourd'hui, donc c'est forcément gratifiant. C'est une fierté. Je suis content parce qu'il y a eu des hauts et des bas cette année. Même si j'ai réussi à garder mes nerfs et à être émotionnellement assez stable, je vais continuer à travailler."

Champion de France dans toutes les catégories depuis l'âge de 12 ans, Corentin Moutet incarne l'espoir du tennis hexagonal, alors que Roland-Garros cherche un successeur à Yannick Noah depuis 35 ans. Le gaucher est d'ailleurs pétri de talent, mais c'est aussi un joueur atypique, sensible et rebelle, à qui on peut parler de sport, mais aussi de piano et de littérature, car il adore Victor Hugo et a lu Oscar Wilde.

"Je ne suis pas plongé dans les livres toute la journée. Je lis de temps en temps. Goffin ? Je ne l'ai encore jamais rencontré. De toute façon, tous les joueurs ici sont mieux classés que moi. Je vais tâcher d'adapter ma tactique et de faire mon match. Après, je verrai bien s'il est plus fort ou moins fort" a ponctué, avec le sourire, le Français.