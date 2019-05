"Mon niveau de jeu était incroyable", estime Nadal

Roland Garros - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Goffin prend un set à un Nadal stratosphérique et quitte Roland avec les honneurs - Tennis -... On savait l’exploit très compliqué, il s’est avéré impossible. David Goffin (ATP 29) a perdu face à un Rafael Nadal (ATP 2) métamorphosé par " son " Grand-Chelem. Dans le premier set, l’Espagnol n’a pas laissé beaucoup d’opportunités au Belge, 6-1. Le deuxième était plus équilibré, mais il a penché du même côté, 6-3 en faveur de Rafa. Dans le troisième, c’était au tour de David d’être phénoménal. Et de prendre le premier set de Nadal dans cette édition du Roland, 6-4. Mais il n’est pas parvenu à maintenir cet incroyable niveau alors que son adversaire est redevenu intraitable dans la quatrième manche pour l’emporter 6-3. Nadal affrontera soit Moutet soit Londero en huitièmes.