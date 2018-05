"Mon accident de l'an dernier sur le Lenglen ? Je n'y pense plus du tout..."

David Goffin aborde le tournoi de Roland-Garros en pleine confiance, grâce aux bons résultats qu'il a réussis ces dernières semaines, sur terre battue. Et il est à 100%, physiquement. Il est la 8e tête de série du tournoi parisien. Mais il refuse de se considérer comme l'un des favoris, ou même un outsider. Il prendra les choses comme elles viendront, les matches les uns après les autres. Avec sa sérénité habituelle. Et cela commencera dès ce dimanche, face au Néerlandais Robin Haase.

Entretien avec David Goffin...

David, vous donnez l'impression d'entamer ce tournoi de Roland-Garros en pleine confiance, en pleine possession de vos moyens, en pleine forme...

Oui, ça va bien, depuis quelques semaines. Je retrouve la forme et la confiance. J'ai des matches dans les jambes. Ca m'a fait du bien de jouer plein de matches sur terre battue. C'était l'objectif, en avoir le plus possible, le plus tôt possible. Ca a été le cas. Je suis arrivé ici mardi, avec de la confiance. Et les entraînements se passent très bien, donc je suis bien, tout simplement.

Les entraînements se passent bien, y compris les entraînements sur le Lenglen, là où vous avez eu votre accident l'année dernière. Vous avez forcément dû y repenser, non ?

Franchement, même pas, je n'y pense plus. C'est arrivé comme ça, c'était un accident. Ca aurait pu arriver à n'importe qui. C'est un accident qui est derrière moi, maintenant. Je n'ai plus aucune séquelle, je n'ai plus mal nulle part. C'est avec plaisir que je rejouerai sur le Lenglen, j'espère.

Roland-Garros est votre tournoi préféré ?

Non, ce n'est pas mon tournoi préféré. J'aime bien jouer ici, mais ce n'est pas mon tournoi préféré. J'aime les conditions, ici, et j'ai souvent fait de bons matches, à Roland-Garros. Et j'espère encore pouvoir faire de bons matches cette année, parce que ce sont des conditions qui me conviennent bien. Mais ce n'est pas pour ça que c'est mon tournoi préféré.

Vous faites partie du top 10 depuis un petit temps, maintenant. Vous êtes tête de série numéro 8. Peut-on considérer, quand on est dans votre position, qu'on fait partie des favoris ? Pour autant, bien sûr, qu'il y ait "des" favoris, et pas un seul, Rafael Nadal...

Je ne me sens pas du tout comme un favori. C'est sûr que je pense pouvoir gagner quelques matches ici, comme j'ai pu le faire dans le passé. Mais c'est circonstanciel, il faudra pouvoir saisir les occasions, s'il y en a. Il faudra essayer de profiter des petites opportunités qu'on pourrait avoir dans le tableau ou dans certains matches. Et puis, essayer de se hisser le plus haut possible. Mais c'est tellement long... Chaque match est difficile, notamment le premier tour face à Robin Haase, qui est un joueur expérimenté. Et j'ai déjà perdu contre lui. On verra bien. Il faut d'abord se concentrer sur ce premier match.

Il n'y a pas d'adversaires faciles, de toutes façons...

Non, aucun. Il y a des jeunes joueurs qui sont vraiment très bons. Il y a des moins jeunes qui sont toujours là, qui s'accrochent, et qui ont plus d'expérience. Il y a vraiment beaucoup de matches difficiles. En fait, ils sont tous difficiles. C'est pour ça qu'en 3 sets gagnants, dans un Grand Chelem, tout est dur. Et il faut pouvoir gérer ça pour aller loin.

