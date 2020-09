Mladenovic perd totalement ses moyens après une grosse erreur d'arbitrage

Kristina Mladenovic sur l'erreur d'arbitrage pendant son premier tour à Roland-Garros - Tennis -... Ce mardi, sur le court Philippe-Chatrier, se tenait le premier tour entre l’Allemande Laura Siegemund et la Française Kristina Mladenovic. Le premier set tourne à l’avantage de la Française, mais un point va tout changer. A 1-5, balle de set, l’arbitre de chaise ne se rend pas compte que la balle a rebondi à deux reprises avant que Siegemund ne la joue. Le point (et le premier set donc) aurait dû revenir à la Française… Il n’en a rien été. Mladenovic s’est ensuite quelque peu énervée, loupant au total sept balles de set dans la première manche. Et cette dernière est revenue à Siegemund (7-5). L'Allemande a aussi remporté la deuxième manche (6-3).