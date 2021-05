Minnen après sa défaite à Roland-Garros : "C’est douloureux, cela s’est joué à une balle"... Greet Minnen (WTA 125) était forcément déçue après sa défaite au premier tour dimanche à Roland-Garros contre Petra Kvitova (WTA 12). Sur le court Suzanne Lenglen, la Campinoise, 23 ans, est en effet passée tout près de l'exploit contre la Tchèque, demi-finaliste l'an dernier, s'inclinant 6-7 (3/7), 7-6 (7/5) et 6-1 après avoir hérité d'une balle de match à 6-5, 30-40. "J'étais tout près, en effet", a-t-elle dit après sa défaite. "Et c'est dès lors relativement douloureux d'avoir perdu. Comparé à mes tournois précédents, c'est un de mes meilleurs matches. Cela s'est joué à une balle. Il ne faut pas oublier qu'elle est 12e mondiale. Elle est très solide dans les moments importants. Elle a sauvé cette balle de match de manière formidable et elle a très bien négocié le tie-break qui a suivi. J'ai essayé de repartir de zéro dans ce troisième set, car tout était encore possible, mais j'ai eu le sentiment qu'elle est encore parvenue à hausser son niveau. Tout lui réussissait et pour moi, c'était très difficile." Le pire, c'est que sur cette balle de match, Greet Minnen fut totalement impuissante. C'est Petra Kvitova, dont l'élimination ne tenait qu'à un fil, qui a fait preuve de beaucoup de cran pour jouer le point pour ainsi dire parfait, ponctué d'un revers croisé dévastateur. "Je pense que je n'ai rien à me reprocher sur cette balle de match", a poursuivi la native de Turnhout. "J'ai retourné avec beaucoup de longueur, j'ai essayé de rester agressive, et c'est simplement elle qui l'a sauvé de manière remarquable. Et je pense que si je pouvais remonter sur le court pour la rejouer, je ne l'aurais pas fait d'une manière différente. Peut-être que l'expérience, oui, a fait la différence. Elle a déjà vécu ce genre de situation dans sa carrière. Je vais devoir essayer de garder le positif de ce match à l'esprit, même si là, c'est évidemment très dur à accepter."