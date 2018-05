Mertens remporte sa bataille de breaks avec Watson et va au 3e tour

Elise Mertens a rejoint le troisième tour de Roland Garros pour la deuxième année consécutive. Notre compatriote a dominé Heather Watson en deux sets : 6-3, 6-4.



Ce match a été marqué par une avalanche de breaks. 13 au total ! La Britannique n’a pas réussi à prendre sa mise en jeu avant le milieu du deuxième set.



La Louvaniste a dominé son adversaire, hormis un petit passage dans le deuxième set qui a vu Watson revenir de 4-1 à 4-4.



Au troisième tour, la numéro 1 belge sera opposée soit à l'Australienne Daria Gavrilova (N.24), 25e mondiale, 24 ans, soit à l'Américaine Bernarda Pera, 23 ans, 73e au classement WTA.



Elise Mertens est aussi engagée dans le tournoi du double avec la Néerlandaise Demi Schuurs (N.12). Le duo doit affronter jeudi l'Espagnole Lara Arrruabarrena et la Slovène Katarina Srebotnik, juste après le match de double opposant Kirsten Flipkens et l'Italienne Sara Errani aux Françaises Clara Burel et Diane Parry.