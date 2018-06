Mertens reconnait la supériorité d'Halep : "Elle était trop forte pour moi"

Elise Mertens n'a pas aidé en mesure d'inquiéter Simona Halep en 1/8e de finale de Roland Garros. Elle a été éliminée en deux sets par la N.1 Mondiale : 6-2, 6-1.



"Elle était trop forte pour moi aujourd'hui", concède la N.1 belge avec beaucoup d'honnêteté. "Elle était partout. Elle n'a pas fait beaucoup de fautes. Elle a joué de manière agressive. Mais ce n'était pas mon jour".



Elise était pourtant bien rentrée dans le match et s'est accrochée jusqu'à 3-2. "Son niveau était très haut. Et j'ai peut-être commencé à faire plus de fautes. Je crois que le Top 10 (elle est 16e), c'est encore un autre niveau. Ça se joue aussi sur des détails. Je n'ai pas très bien servi. Son jeu était bien en place. Je reste positive mais je dois encore travailler certaines choses".



Mertens quitte Paris avec des sentiments mitigés. "Je suis très contente d'avoir atteint le 4e tour. C'est la première fois pour moi. Je suis aussi un peu triste parce que ça ne s'est pas passé comme je voulais aujourd'hui."



Place maintenant à la saison sur gazon avec un programme déjà bien établi. Avant Wimbledon, elle jouera à s'Hertogenbosch, Eastbourne et Birmingham.