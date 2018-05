Mené 2 sets à 0, Goffin inverse la situation et se qualifie pour le 2ème tour de Roland Garros

David Goffin , 9e joueur du monde, a battu Robin Haase (ATP 44), au premier tour de Roland Garros ce dimanche. Il a remporté son match sur le score de 4-6, 4-6, 6-4, 6-1, 6-0. Un match bien commencé par le Belge mais Haase a rapidement inversé la tendance dans la première manche et a remporté les deux premiers sets. David ne s'est pas découragé, il est revenu dans la partie pour l'emporter au bout de 2h55 de match. Au prochain tour il retrouvera le Français Corentin Moutet , 143ème joueur mondial et tombeur d'Ivo Karlovic au premier tour.

À ce moment-là, David réalise un deuxième jeu de service facile en ne servant que des deuxièmes balles, il revient à 4-2. Et, alors qu’on sent le Néerlandais faiblir quelque peu, David contre-breake. Il enchaine alors trois jeux pour revenir à 4-4. Haase stoppe la remontée de Goffin, il revient à 5-4.

David réagit bien pour recoller à 5-4. Mais on ne le sent pas serein, il manque clairement de lucidité à plusieurs reprises et Haase obtient deux balles de set supplémentaires. Il les sauve avant de perdre le set sur la suivante.

Derrière ce contre-break Robin Haase ne tremble pas et remporte son jeu. Pire encore pour David, il inverse le court du set et break à nouveau, 5-3 pour le Néerlandais qui peut servir pour le set.

Dès le début de match, les deux joueurs mettent beaucoup d’intensité dans leurs frappes. " Un duel de cogneurs ", comme on dit dans le jargon, semble se profiler à l’horizon. Alors que les deux joueurs ont tous deux remportés leurs premiers jeux de service, à 2-2, Goffin se procure les premières balles de break. Il convertit la deuxième et prend l’avantage dans ce premier set.

Les frasques de l’adversaire du Belge continuent alors un certain moment, il prétend une blessure à l’aine afin d’être soigné en dehors du terrain. Les arbitres ne semblent pas vouloir rentrer dans son jeu. David Goffin reste exemplaire et ne bronche pas.

Le joueur néerlandais joue alors avec le règlement et fait appel au kiné afin de gagner du temps et attendre que la pénombre tombe totalement sur Paris.

Sur le service qui suit, Goffin prend l’ascendant sur Haase et mène 0-40. Le joueur semble entamé physiquement, David empoche un deuxième break, 4-1 et enchaîne, 5-1. Il se procure alors 3 balles de set sur le service de son adversaire, la première est dans le couloir, la deuxième est bien dedans. David Goffin revient à deux sets partout.

Dans le quatrième set, Haase remporte son jeu tranquillement. David l’imite mais avec un peu plus de difficultés. Mieux encore, le Belge breake le Néerlandais sur le service qui suit ! 2-1. C’est alors le moment pour Haase de rouspéter auprès de l’arbitre prétextant qu’il ne voit plus suffisamment pour jouer correctement. Cette déconcentration aide David à mener 3-1.

Place au cinquième et dernier set : David semble imperturbable et développe son tennis avec de très nombreux coups gagnants. 4-0 en un petit quart d’heure de jeu. Il enchaine ensuite sans que son adversaire ne puisse plus rien y faire, définitivement sorti de cette partie. 6-0 c'est la sentence du dernier set. Après s'être fait très peur, Goffin s'en sort au caractère. Au deuxième tour il retrouvera Corentin Moutet, 143ème joueur mondial et tombeur d'Ivo Karlovic au premier tour.