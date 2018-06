"Même en Italie, personne ne pensait que Cecchinato avait un tel potentiel"

Marco Cecchinato s'apprête à vivre le moment le plus intense de sa carrière de joueur de tennis. Il va disputer une demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem. Personne n'aurait pu le prédire, et lui non plus. Même pour les Italiens, ce résultat est une surprise.

Rencontre avec un journaliste italien, Ubaldo Scanagatta. Il couvre son 150e tournoi du Grand Chelem, à l'occasion de ce Roland-Garros 2018. Il travaille pour trois quotidiens, et il a un site internet, ubitennis.com.

Ubaldo, le monde entier découvre Marco Cecchinato à l'occasion de ce tournoi de Roland-Garros. Est-ce qu'il était déjà connu en Italie ?

Pas tellement. Il a été convoqué une fois pour la Coupe Davis, mais personne ne s'attendait à un tel exploit de sa part ici, honnêtement. Quand on parlait avec les coaches italiens, personne ne disait qu'il avait un tel potentiel. J'ai croisé Arnaud Clément, ce matin, et il m'a dit "heureusement qu'il n'a pas été appelé pour jouer la Coupe Davis contre la France, parce qu'on aurait peut-être perdu". On a joué contre la France avec Seppi et Fognini, et on a perdu. Avec un Cecchinato comme ça, on aura pu gagner.

Vous couvrez votre 150e Grand Chelem, et vous arrivez encore à être surpris par vos propres joueurs. C'est fou, ce qu'il fait...

Oui, c'est fou, parce que personne ne pouvait s'y attendre. L'année dernière, il n'avait gagné que cinq tournois futures et quatre tournois challengers. Au début de cette année, il était 109e mondial. Il a perdu à Barletta face à un joueur inconnu, classé 189e. Au premier tour de ce tournoi de Roland-Garros, il a battu le Roumain Copil, 194e, 10/8 au 5e set. Il avait perdu les deux premiers sets, et à 5/4-30/30, il était à deux points de la défaite. Personne ne pouvait s'attendre à la suite, on est tous très surpris. Il a battu, les uns après les autres, des joueurs de niveau mondial, Carreno Busta, votre Goffin, et Djokovic. Dans la vie, il faut aussi avoir un peu de chance. Carreno Busta n'était peut-être pas à son meilleur niveau, Goffin était peut-être un peu fatigué par ses 5 sets contre Monfils, Djokovic n'était sans doute pas le vrai Djokovic au premier set. Mais il était proche du bon Djokovic, dans le dernier set. Et Cecchinato a gagné un tie-break inoubliable, incroyable, 13/11, en sauvant 3 balles de set. Lors du dernier point, il a réussi un passing, à sa 4e balle de match. C'est incroyable.

Vous êtes à Paris, donc vous n'êtes peut-être pas tout à fait au courant de ce qui se passe en Italie, mais ses résultats font beaucoup de bruit, chez vous ?

Oui, ça fait beaucoup de bruit. J'écris dans trois quotidiens, et j'ai chaque fois eu la première page. Après sa victoire sur Djokovic, on a écrit sept articles sur lui sur mon site internet. Les télévisions nous appellent. Et comme je suis le vétéran des journalistes italiens, je suis beaucoup sollicité. J'ai répondu aux questions d'une radio australienne, notamment. J'étais là quand Barazzutti a perdu en demi-finale de Roland-Garros, contre Borg, 6/0-6/1-6/0, en 1978. Quand il a serré la main de Borg, il lui a dit: "merci beaucoup de m'avoir laissé ce jeu".

On parle beaucoup de football, en ce moment, en Italie ? Ou on en parle moins, puisque l'Italie n'est pas à la Coupe du monde ?

Le foot est toujours partout. Si un joueur de deuxième série a un problème à la cheville, sa photo est dans le journal. Mais Cecchinato a bien fait parler de lui, et du tennis italien, comme jamais auparavant. Surtout parce que c'est un inconnu, qui a une histoire incroyable. C'est quelqu'un qui a fait des choix très difficiles, et presqu'incroyables. Il est né en Sicile, et il a décidé, alors qu'il n'avait que 16 ans, d'aller s'entraîner dans le Sud-Tyrol, où tout le monde parle plus allemand qu'italien. Après 2 ans, il est allé s'entraîner à Bordighera, sur la Côte d'Azur italienne, pendant 5 ans. Maintenant, il s'entraîne à Bologne. C'est quelqu'un de très déterminé, et c'est la clef de son succès. Je ne vois pas comment on peut l'expliquer autrement.

Il ne veut plus parler de son histoire de matches truqués. Vous en savez plus, vous ? Vous savez ce qui s'est passé exactement ? Il a fait une erreur de jeunesse ?

Oui, je pense qu'il a fait une erreur de jeunesse. Il avait 22 ans, il avait un ami qui jouait toujours, confiant, sur ses succès. Cet ami l'a appelé, pour lui dire: "demain, tu vas gagner". Et lui a répondu: "non, je ne suis pas en grande forme, c'est mieux de ne pas croire que je vais gagner". C'était le début. Après, il a peut-être dit autre chose, je ne sais pas exactement, et personne n'a su comment le "Tennis Integrity Unit" est arrivée sur cette histoire. Je crois, honnêtement, que c'est une erreur de jeunesse. On peut parler à un ami de son état de forme, ou même répondre à ses questions sur l'éventuelle blessure d'un autre joueur, et le copain va profiter de cette information. A mon avis, il a été très naïf. Et après, il a eu de la chance. La Fédération avait 90 jours pour l'incriminer, et elle a laissé passer plus de 6 mois. La Fédération italienne a demandé 40.000 euros d'amende, et 18 mois de suspension en juillet, pour des faits remontant à octobre de l'année précédente. Il a été très facile, pour les avocats de Cecchinato, d'évoquer le vice de procédure. Il a donc eu la chance d'avoir de bons avocats, meilleurs que ceux de la Fédération, en tout cas. Et il n'a jamais arrêté de jouer. C'est pour cela qu'il a pu être 109e mondial à la fin de la saison dernière. S'il avait été suspendu, il ne serait pas à Roland-Garros en ce moment.

Et comment est-il, quelle personnalité a-t-il ? Va-t-il réussir à gérer ce qui va lui arriver maintenant ?

C'est très difficile à dire, parce que c'est une nouvelle expérience pour lui. Tout le monde veut l'interviewer, et poser des questions à son coach. Tout le monde parle de lui. C'est difficile, pour quelqu'un qui n'est pas habitué à tout ça. Il n'a jamais vu autant de monde en conférence de presse, ni autour de son court. Il a l'habitude de jouer devant 27 personnes, et maintenant il y en a 10.000 ou 15.000. J'ai parlé avec Paolo Bertolucci, l'ancien capitaine de Coupe Davis. Il était en quart de finale du tournoi de Roland-Garros en 1973, et il avait perdu contre Pilic. Il m'a dit qu'il avait ressenti énormément d'émotions, pour ce premier match sur le Court Central, et qu'il n'était pratiquement pas capable de répondre aux services de Pilic. Cecchinato a montré une personnalité et une maturité incroyables. Mais maintenant, s'il va bien gérer, ou pas, cette demi-finale, personne ne peut le savoir.