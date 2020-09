Souvent tenté en désespoir de cause et à tout le moins pour surprendre l'adversaire, le service à la cuillère, rendu célèbre par Michael Tchang, a ses adeptes. Mackenzie Macdonald en est un, lui qui l'a tenté alors qu'il était à la dérive face à Rafael Nadal dans le deuxième set. Pas de chance, l'Espagnol était sur la balle, et l'a bien puni.