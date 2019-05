Maria Sharapova déclare forfait pour Roland-Garros

Finale 2015 : Serena Williams - Maria Sharapova - Australian Open 2015 - 31/01/2015 Serena Williams a dominé Maria Sharapova en finale de l'Open d'Australie. L'Américaine s'est imposée en deux sets (6-3, 7-6) et prolonge son incroyable série de victoires face à la Russe. La N.1 Mondiale reste sur 16 succès face à sa dauphine au classement WTA. Serena Williams écrit encore un peu plus son nom dans le livre d'or du tennis. L'Américain décroche son sixième trophée à Melbourne, son 19e Grand Chelem. L'Américaine âgée de 33 ans dépasse avec ce total ses compatriotes Chris Evert et Martina Navratilova. Seule, depuis le début de l'ère Open en 1968, l'Allemande Steffi Graf a un palmarès plus étoffé avec 22 trophées.