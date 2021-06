Mais qui est ce Lorenzo Musetti, l'effronté italien qui a fait trembler Djokovic à Roland-Garros ?

Novak Djokovic a connu deux heures très difficile face au phénomène italien Lorenzo Musetti lundi après-midi en huitièmes de finale de Roland-Garros. Mené 2-0, le N°1 Mondial s'est sorti des sables mouvants à l'expérience et à l'endurance en empochant assez facilement les deux derniers sets alors que son adversaire fléchissait pour hisser le drapeau blanc en milieu de 5e set. Le score était alors de : 6-7 (7/9), 6-7 (2/7), 6-1, 6-0, 4-0. Un soulagement pour Djokovic qui affrontera un autre italien, Matteo Berrettini (ATP 9) , en quarts de finale. Pour Musetti, 19 ans, cette première participation à un Grand Chelem reste un franc succès. Auteur de nombreux points spectaculaires ce lundi ainsi qu'aux tours précédents, l'Italien peut quitter le tournoi la tête haute et sans regret.

Et si cet effronté valet, affaibli par un corps qui ne tenait plus la cadence, a finalement dû rendre les armes face au Joker, il s'est définitivement fait un nom. A 19 ans, à peine, Lorenzo Musetti est entré, avec fracas, dans la cour des grands.

Crinière au vent, regard acéré et sa mitraillette à amorties bien ajustée, Lorenzo Musetti a fait sensation sur le Chatrier ce lundi. Pendant deux sets, il a fait trembler Novak Djokovic , redoublant d'audace, de créativité et de folie pour dérégler le métronome serbe.

Une cour devant laquelle Musetti s'est présenté, fleur au fusil, à l'aube de l'automne 2020. Invité par l'organisation italienne, il s'extirpe alors brillamment des qualifs' du tournoi de Rome et s'immisce dans le grand tableau. Sa deuxième participation, seulement, à un tournoi d'une telle envergure. "Arrivé jusque-là, je n'avais plus rien à perdre" explique-t-il par la suite.

Et de fait, le jeune Musetti joue sans complexe... et sans relâche. Ses coups de boutoir en revers pleuvent sur un pauvre Stan Wawrinnka qui ne peut que constater les dégâts. Après moins d'1h30 de match, le tableau d'affichage affiche fébrilement un score sans appel : 6-0, 7-5 et une fessée dans les valises du vacillant Suisse. Sourire en coin et casquette vissée sur le front, Musetti devient le premier joueur né en 2002 à remporter un match sur le circuit principal. Au tour suivant, rebelote, Musetti est en fusion et renvoie un autre ténor, Kei Nishikori à ses études (6-3, 6-4). Et même s'il s'inclinera sèchement contre Koepfer en 8e, Musetti aura fait parler de lui.

La preuve, la suite est limpide pour cet ancien vainqueur de l'Open d'Autstralie chez les juniors et donc habitué à brûler les étapes. Musetti remporte son tout premier challenger la semaine suivante et atteint les demi-finales au tournoi ATP de Sardaigne en octobre. Diamant à polir en début de saison, il finit l'année 2020 à la 128e place au classement ATP après un bond de plus de 200 places.