Les supporters autorisés à rester jusqu'à la fin du match entre Nadal et Djokovic malgré le couvre-feu

Les supporters autorisés à rester jusqu'à la fin du match entre Nadal et Djokovic malgré le... Alors que Rafael Nadal et Novak Djokovic offrent un match d'anthologie pour cette seconde demi-finale du tableau masculin et que l'heure du couvre-feu approche de plus en plus, le public commence à montrer son énervement à l'idée de devoir quitter les tribunes avant la fin de la rencontre. Lorsque le speaker de Roland-Garros prend le micro pour s'adresser à eux, les huées pleuvent. Pourtant, celui-ci a une bonne nouvelle à leur annoncer. Les autorités françaises ont accordé une dérogation au tournoi pour que les spectateurs puissent rester jusqu'à la fin du match. Après les huées viennent donc les acclamations en réponse à cette nouvelle. Les spectateurs reprendront ensuite en coeur La Marseillaise avant de se reconcentrer sur ces deux gladiateurs des temps modernes.