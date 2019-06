Les chiffres-clés des 38 affrontements entre "Rafa" et Roger avant leur demi-finale parisienne

Roger Federer (ATP 3) et Rafael Nadal (ATP 2) s’affrontent ce vendredi en demi-finale de Roland-Garros dans ce qui sera leur trente-neuvième confrontation sur le circuit. Une finale avant l’heure. Et un match très attendu par les amateurs de la petite balle jaune mais pas seulement, car lorsque ces deux-là se rencontrent cela dépasse le simple cadre du tennis. Une histoire forgée en quinze années et trente-huit face-à-face. Vingt-trois en faveur de l’Espagnol contre quinze pour le Suisse. Si l’on s’intéresse à la terre battue, Nadal prend un avantage encore plus conséquent. Mais Federer a remporté leurs cinq derniers affrontements. Nous avons rassemblé quelques chiffres-clés de l’un des duels sportifs les plus charismatiques de l’histoire.