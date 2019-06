Les Allemands Kevin Krawietz et Andreas Mies remportent le double messieurs

Les Allemands Kevin Krawietz et Andreas Mies ont remporté le double messieurs des Internationaux de France de tennis, deuxième tournoi du Grand Chelem de l’année, samedi à Paris. Sur le Court Philippe-Chatrier, la paire allemande s’est imposée 6-2, 7-6 (7/3) en 1h25 face aux Français Jeremy Chardy et Fabrice Martin. Krawietz et Mies s’offrent un premier titre en Grand Chelem.

C’est le second tournoi du Grand Chelem qu’ils disputent ensemble, après un 8e de finale à Wimbledon l’année dernière. Le duo allemand succède aux Français Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut au palmarès du double messieurs, un tournoi que Xavier Malisse et Olivier Rochus avaient pour rappel remporté en 2004. Vendredi, le Croate Ivan Dodig et la Taiwanaise Latisha Chan avaient remporté le double mixte en battant en finale la Canadienne Gabriela Dabrowski et le Croate Mate Pavic 6-1, 7-6 (7/5).

La finale du double dames aura lieu dimanche à 11h30. Elle opposera les Chinoises Yingying Duan et Saisai Zheng à la paire tête de série N.2, formée par la Française Kristina Mladenovic et la Hongroise Timea Babos. Yingying Duan et Saisai Zheng avaient éliminé Kirsten Flipkens et la Suédoise Johanna Larsson en demi-finales, tandis que Kristina Mladenovic et Timea Babos avaient privé de finale Elise Mertens et la Biélorusse Aryna Sabalenka.