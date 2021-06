Le meilleur et le pire du 8e jour de Roland-Garros : Medvedev séducteur, le forfait de Federer, Tsitsipas "fan" d’Anderlecht et le point de la semaine

Chaque jour, nous épinglons pour vous le meilleur et le pire de la journée écoulée à Roland-Garros. Des surprises, des jolies histoires, des larmes ; de joie ou de désarroi, des jolis points aussi…

►►► À lire aussi : toute l’actualité de Roland-Garros

►►► À lire aussi : Roland – Garros en direct : où, quand et comment regarder le tournoi parisien sur la RTBF ?

Petit point factuel

Les victoires à retenir sont celles de : Zidansek (vs Cirstea), Tsitsipas (vs Carreno-Busta), Medvedev (vs Garin), Davidovich Fokina (vs Delbonis), Zverev (vs Nishikori)

Les défaites à retenir sont celles de : Azarenka (vs Palvyuchenkova), Vondrousova (vs Badosa), Serena Williams (vs Rybakina)

Côté belge

La paire de double masculine formée par Joran Vliegen et Sander Gillé s’est inclinée au troisième tour face à Andujar et Martinez. Elise Mertens et sa partenaire de double Su-Wei Hsieh ont également perdu au même stade ce dimanche.