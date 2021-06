Le meilleur et le pire du 7e jour de Roland-Garros : le "ferme-la" de Djoko, un tweener inutile, la confusion Rafa et de (très) jolis points

Chaque jour, nous épinglons pour vous le meilleur et le pire de la journée écoulée à Roland-Garros. Des surprises, des jolies histoires, des larmes ; de joie ou de désarroi, des très jolis points aussi ce samedi !

Petit point factuel

Les victoires à retenir sont celles de : Sloane Stephens (vs Muchova), Diego Schwartzman (vs Kohlschreiber), Lorenzo Musetti (vs Cecchinato), Sofia Kenin (vs Pegula), Novak Djokovic (vs Berankis), Jannick Sinner (vs Ymer), Iga Swiatek (vs Kontaveit)

Les défaites à retenir sont celles de : Elina Svitolina (vs Krejcikova), Carlos Alacaraz (vs Struff)