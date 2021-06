Le meilleur et le pire du 6e jour de Roland-Garros : un gros loupé, un coup de colère de Fognini, un service à la cuillère et de jolis points

Roland-Garros : Davidovich Fokina sort un service à la cuillère pour sauver une balle de break...... Alejandro Davidovich Fokina et Casper Ruud se sont livré une sacré bataille ce vendredi ! Une rencontre en cinq sets (6-7, 6-2, 6-7, 6-0, 5-7) très disputée et qui a d'ailleurs duré pas moins de 4h35. L'Espagnol a finalement remporté le match et il a usé de tous les "stratagèmes" pour y parvenir. Alors que Ruud avait l'opportunité d'égaliser à 6 jeux partout dans le set décisif, le joueur espagnol a décidé de le surprendre avec un service à la cuillère... réglementaire, mais toujours contesté dans le monde du tennis. Un tout petit peu en retard au démarrage, puisqu'il a été surpris, le Norvégien a retourné dans le bande du filet... Et a fini par s'incliner quelques instants plus tard au terme d'un très chouette match, le tout dans une super ambiance. Ce que ça fait du bien !