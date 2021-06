Le meilleur et le pire du 5e jour de Roland-Garros : une raquette trampoline, Roger l’incompris, un temps mort bizarre et des petits bijoux de points

Chaque jour, nous épinglons pour vous le meilleur et le pire de la journée écoulée à Roland-Garros. Des surprises, des jolies histoires, des larmes ; de joie ou de désarroi, des jolis points aussi…

Petit point factuel

Les victoires à retenir sont celles de : Novak Djokovic (vs Cuevas), Roger Federer (vs Cilic), Matteo Berrettini (vs Coria), Diego Schwartzman (vs Bedene), Jannick Sinner (vs Mager), Elina Svitolina (vs Li), Corie Gauff (vs Wang)

Les défaites à retenir sont celles de : Gael Monfils (vs Ymer), Aslan Karatsev (vs Kohlschreiber), Alex De Minaur (vs Cecchinato), Ashleigh Barty (vs Linette sur abandon), Karolina Pliskova (vs Stephens)

Côté belge

Elise Mertens a connu un match compliqué mais l’a emporté en trois sets face à Zarina Diyas. Elle est donc qualifiée pour le troisième tour où elle affrontera Maria Sakkari, 18e joueuse mondiale.