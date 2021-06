Le meilleur et le pire du 3e jour à Roland-Garros : des déclarations d’amour, un saut venu d’ailleurs et un petit pétage de plombs

Gaël Monfils déclare sa flamme au public parisien - Roland-Garros - 01/06/2021 En méforme depuis plusieurs mois, Gaël Monfils a dû batailler pour venir à bout du difficile Albert Ramos Viñolas au premier tour de Roland-Garros. Le Français de 34 ans l'a finalement emporté 1/6 7/6 6/4 /6/4 en plus de trois heures de jeu. Il défiera le Suédois Mikael Ymer, 105e joueur mondial, au prochain tour. Fort touché par la crise sanitaire et le manque de public, le showman s'en est remis aux supporters après un premier set catastrophique perdu en à peine 23 minutes. Le double vainqueur du tournoi de Rotterdam en a ensuite profité pour déclarer sa flamme au public parisien. Roland-Garros, source de motivation On le sait, le quinzième joueur mondial est chez lui, sur les terres parisiennes, où il a déjà réussi à atteindre les demi-finales. Mais après des mois difficiles en raison d'un gros manque de confiance, le Parisien retrouvait cette semaine son tournoi favori. Après la victoire, "La Monf" s'est plié au traditionnel exercice de l'interview d'après-match sur le court, aux côtés de Cédric Pioline. L'occasion pour lui de dire tout le bien qu'il pense de son public. Je suis mort Exténué après ce dur combat de terriens, Monfils entame l'interview reconnaissant son état de fatigue avant de s'adresser à ses nombreux supporters, dont sa famille "j'ai réussi à retrouver de la sérénité et de l'énergie. J'avais trop envie de bien faire. J'étais content. Mes parents sont venus me voir, ils m'ont fait une surprise". Pourtant le Français a eu du mal à démarrer après 18 fautes directes dans le premier set "mon démarrage était très lent, pire qu'un diesel. Ce match on l'aurait perdu l'année dernière. Mais on ne perd pas ici, on va loin". Mis à l'aise par Pioline, le fiancé d'Elina Svitolina enchaîne "j'étais bien sur le terrain, je faisais mes petits signes de NBA en regardant mon frères. Je me fais plaisir. Le public est là et te donne de l'énergie. Ca fait du bien, ça m'avait manqué".