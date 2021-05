Le meilleur du 2e jour de Roland-Garros : les larmes de Benoit Paire, une arbitre qui chute, le retour de Federer et de très jolis points

Chaque jour, nous épinglons pour vous le meilleur et le pire de la journée écoulée à Roland-Garros. Des surprises, des jolies histoires, des larmes ; de joie ou de désarroi, des jolis points aussi…

►►► À lire aussi : toute l’actualité de Roland-Garros

►►► À lire aussi : Roland – Garros en direct : où, quand et comment regarder le tournoi parisien sur la RTBF ?

Petit point factuel

Les victoires à retenir sont celles de : Roger Federer (vs Istomin), Daniil Medvedev (vs Bublik), Carlos Alcaraz (vs Zapata Miralles), Jannik Sinner (vs Herbert), Iga Swiatek (vs Juvan), Sofia Kenin (Ostapenko)

Les défaites à retenir sont celles de : Benoit Paire (vs Ruud), Frances Tiafoe (vs Johnson), Lorenzo Sonego (vs Harris), Alizé Cornet (vs Tan), Bianca Andreescu (vs Zindansek)

Côté belge

Elise Mertens passe au deuxième tour suite à sa victoire contre Storm Sanders.