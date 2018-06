Le match Goffin-Monfils reprendra ce samedi, le Belge mène dans le 3ème set (6-7, 6-3, 3-2)

Le match entre David Goffin (ATP 9) et le Français Gaël Monfils (ATP 37), comptant pour le 3ème tour de Roland-Garros, a été interrompu ce vendredi soir après l'apparition de la pluie sur le court Suzanne Lenglen. Les deux joueurs sont à égalité 1 set partout dans cette rencontre mais Goffin mène 3 jeux à 2 dans la 3ème manche. La partie reprendra ce samedi après-midi sur le service de Monfils à 40-0 pour le Français.

Le résumé

Goffin démarre timidement la rencontre et se fait breaker dès sa première mise en jeu. Mais le Belge se reprend immédiatement et recolle au score dans la foulée. Les échanges sont très disputés. Le Liégeois peine face à l’envergure et la force de frappe du Français mais monte en puissance. Les deux joueurs assurent leurs jeux de service et filent au tie-break. Dans ce jeu décisif, où les mini-breaks s’enchaînent, Monfils se montre le plus costaud et empoche la première manche (7-6, 8/6).

Le Français connaît un coup de mou physique dans la deuxième manche. Goffin en profite et fait cavalier seul. Le Belge empile les jeux mais tremble quelque peu au moment de conclure. Monfils retrouve des jambes et son tennis. Le 9ème mondial parvient tout de même à se reconcentrer pour égaliser et revenir dans la rencontre (6-3).

Le troisième set débute de la même manière que le précédent. Goffin réalise le break d’entrée pour faire la course en tête. Mais cette fois-ci, le Français ne lâche pas l’affaire et reste dans le match. Le Belge est bien dans la partie mais la pluie fait son apparition et interrompt la rencontre. Les joueurs reviendront sur le court ce samedi après-midi.