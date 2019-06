Ce dimanche, on a eu droit à une journée folle avec le match du tournoi entre Tsitsipas et Wawrinka. Le Grec a à peine 20 ans et c’est le leader de la nouvelle génération qui est en train d’arriver. Il va apprendre énormément de ce match. Quand aux favoris du jour, Nadal et Federer, ils se sont promenés ce dimanche après-midi.

Du côté féminin, un vent nouveau arrive avec Vondrousova notamment.