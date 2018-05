Le manque de fair-play flagrant de Robin Haase face à David Goffin, imperturbable

On sait que le tennis est un sport difficile tant physiquement que mentalement. De très nombreux facteurs entrent en ligne de compte et le fait pour le joueur de se retrouver seul face à son sort en pousse parfois certains à des excès de colère ou à un manque de fair-play plus ou moins important.

Robin Haase (ATP 44), le Néerlandais adversaire de David Goffin au premier tour de Roland Garros en a encore été la preuve ce dimanche. Alors qu'il avait gagné les deux premiers sets, il sentait le vent tourner quand notre compatriote revenait bien dans la partie et était sur le point de revenir à deux sets partout. Après avoir pesté à plusieurs reprises contre l'arbitre en expliquant qu'il ne voyait plus la balle en raison de la pénombre, il a demandé l'appel au kiné. Parallèlement à ce match là un match féminin se jouait et ce n'est que plus d'une demi-heure après cette scène que les joueuses ont commencé à s'inquiéter de la clarté sur le court.

Le joueur a quelque peu agacé l'arbitre de chaise et le kiné. Connaissant les subtilités du règlement, le joueur a expliqué être blessé à l'aine, sachant qu'on n'examine pas cette partie du corps sur le court. Le kinésithérapeute n'a pas cédé aux demandes du joueur qui a finalement du retourner jouer la fin du match.

Pendant ce temps-là, David Goffin restait totalement focus sur son cinquième set qu'il a remporté 6-0.