Le eTennis a fait son entrée en Grand Chelem

Le eSport est de plus en plus présent, de plus en plus apprécié (par les jeunes, notamment). Et certains rêvent de le voir entrer aux Jeux Olympiques, à Paris en 2024, ou un peu plus tard.

Pourtant, le eSport ne se joue pas sur un terrain, mais devant un ordinateur. Un tournoi de eTennis vient d'avoir lieu, à Roland-Garros, et c'est une première en Grand Chelem. Huit joueurs, de huit pays différents, se sont affrontés sur un tout nouveau jeu, "Tennis World Tour". Et le vainqueur est... espagnol. Avant l'entrée en lice de son illustre compatriote Rafael Nadal, dans le vrai tournoi de Roland-Garros, Carlos Che est devenu le premier lauréat des "Roland-Garros eSeries by BNP Paribas ". Il y avait aussi un Français, un Brésilien, un Chinois, un Britannique, un Indian, un Italien, et un Belge.

Le représentant belge était Thibaut Vanhacter, dont le nom de joueur est "Lazarine". Au début du mois de mai, il était sorti vainqueur d'un tournoi national de qualifications, organisé à Bruxelles. A Paris, il s'est incliné face à Carlos Che en quart de finale. C'était sa première visite à Roland-Garros.

Entretien avec Thibaut Vanhacter, dit "Lazarine"...

Lazarine, vous avez joué ce tournoi à Roland-Garros. Vous avez l'impression d'avoir, vous aussi, participé à Roland-Garros ?

J'ai plus que participé, parce que quand je suis arrivé, je suis allé en cachette sur les courts, et j'ai regardé l'entraînement de Djokovic et Zverev, pendant une quarantaine de minutes. Donc, je me suis bien imprégné. Et pendant notre compétition, on a l'impression de jouer un vrai match. Même si c'est du jeu vidéo, c'est une situation particulière, on est dans l'enceinte de Roland-Garros.

C'est la première fois que vous veniez à Roland-Garros ?

Oui, je rêverais de participer à tous les tournois du monde, mais Roland-Garros, c'est celui qu'on regarde le plus, parce qu'il est diffusé à la RTBF. Y être, c'est un rêve qui devient réalité. Et voir un entraînement, c'est encore mieux qu'un match parce que c'est beaucoup plus intime.

Avez-vous l'impression que le eSport, et en particulier le eTennis, c'est devenu incontournable ? Et que cela pourrait plus plaire aux jeunes que le vrai tennis ?

Les sensations sont totalement différentes. Peut-être que dans le mental, c'est à peu près pareil, comme dans tout sport. On peut faire du curling et ressentir la pression. Mais sinon, cela n'a rien à voir, et l'un ne peut pas remplacer l'autre. Pour le eFootball, je voyais un reportage, la semaine dernière, sur la "Team Belgium", et les joueurs disaient que leur discipline était un vrai sport. Mais pas du tout. J'invite tous ceux qui pensent cela à faire dix minutes de tennis, et dix minutes de eGaming. C'est incomparable.

Donc vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui réclament l'entrée du eSport au programme des Jeux Olympiques ?

Je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Et je trouve ça totalement aberrant. Le principe des Jeux Olympiques, c'est le sport. Je ne pense pas que l'on peut comparer un effort physique avec un effort de eGaming, quel qu'il soit. A la limite, si c'est en casque virtuel et qu'il y a des combats, des vraies actions, que l'on bouge dans l'espace, pourquoi pas. Mais tant que l'on reste assis sur une chaise, je ne trouve pas ça faisable du tout.

Vous avez préparé votre tournoi ? Vous vous êtes concentré, vous avez travaillé ?

Oui, il y a une préparation. J'ai fait du sport de haut niveau, et il y a la même notion d'isolement. Pour ma part, en tout cas. Je me suis un peu mis en retrait, dans mon cocon, avec mes écouteurs. Mais malheureusement, quand on change les règles une minute avant un match, c'est très déstabilisant. Et mon mental n'a pas "fait le taf" par rapport à ça. J'ai été breaké d'entrée.

Que s'est-il passé ?

Ils ont changé les boutons à la dernière minute. J'ai joué contre un Espagnol qui, apparemment, avait une autre version chez lui. Et il a demandé de changer les boutons juste avant notre match. J'ai accepté sa demande, mais je n'aurais pas dû. C'est autant de ma faute que de la faute du tournoi, qui n'aurait pas dû accepter non plus. J'ai voulu déposer réclamation, mais je n'ai pas eu envie de passer pour un couillon. Donc je ne l'ai pas fait, parce que ce n'est que du jeu vidéo. Mais je ne trouve pas ça cool.

Les joueurs de eTennis peuvent choisir un joueur du top, qui les représente. Et presque tout le monde jouait avec David Goffin. On a même vu Goffin contre Goffin. Pourquoi tout le monde choisit David Goffin ?

Parce qu'il a plus d'aptitudes en défense. Ca veut dire qu'on peut jouer contre un mec qui va frapper à 200 km à l'heure, mais que Goffin sera sur toutes les balles. Moi, je prends Goffin parce que je suis belge, et à la base, chacun devait prendre un joueur de son pays. Mais cela a changé aussi. Et les gens choisissent David Goffin parce qu'il renvoie toutes les balles, il y a des longs échanges, et cela va à l'usure. Les autres joueurs ont moins d'endurance. Goffin est le joueur le plus complet, dans cette version du jeu.

Il n'y avait sans doute pas Nadal ?

Il n'a même pas signé pour être dans le jeu. Ce jeu n'a donc pas eu les droits pour Nadal, et il n'est pas là.

A propos de David Goffin, vous l'admirez, vous le connaissez, vous l'avez déjà rencontré ?

J'ai vibré avec Filip Dewulf, et je n'avais plus vibré de la même façon depuis lors. Si, un peu, avec Xavier Malisse. Et là, je ne rate pas un seul match de David Goffin. Je suis musicien, et quand je joue, j'ai mon écran, et je regarde tous les matches de David. Mais je ne le connais pas. J'espère le croiser ici. Je suis encore là pendant quelques heures. Je suppose qu'il est en préparation et très concentré, et qu'il ne se balade pas dans les allées. J'ai croisé Mauresmo, Coric, et donc Zverev et Djokovic à l'entraînement. J'espère tomber par hasard sur David. Et Thierry Van Cleemput aussi, évidemment. Je les aime tous les deux.

Quel est votre avenir ? Le même tournoi existe à Wimbledon ?

Mon avenir proche, c'est tout d'abord la musique. Je serai sur scène, ce samedi, à l'AB. Et s'il y a encore des compétitions de eTennis, j'irai volontiers à tous les tournois BNP Paribas qui seront organisés.

Vous n'êtes pas professionnel ?

Pas encore. Il n'y a pas encore de professionnels, parce que c'est le premier jeu sur lequel ils vont essayer de lancer cette expérience.

Et que faites-vous, dans la musique ?

Je suis chanteur. J'ai plusieurs groupes. L'un d'eux s'appelle Antilux. J'ai un projet solo qui s'appelle Lazarine. Et je serai donc sur scène, ce samedi, avec le Glü, qui vient de remporter les Octaves de la musique, en musique électronique.

