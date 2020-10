Sinner Zverev ? - © ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

La sensation Sinner sort Zverev et s'offre un quart de finale de rêve contre Nadal - Roland Garros... Jannik Sinner a réussi la performance d'écarter Alexander Zverev en huitième de finale de Roland-Garros. L'Italien, qui avait fait trébucher David Goffin au premier tour, a livré une copie pratiquement parfaite. Il a réussi à se défaire de la tête de série numéro 6 en quatre sets seulement : 6-3, 6-3, 4-6, 6-3. Après avoir rapidement pris les devants dans la rencontre, Sinner a connu un relatif passage à vide dans le troisième set. Cette troisième manche, qui a duré un peu moins d'une heure, aurait pu marquer un tournant pour Zverev qui avait enfin compris comment faire déjouer son adversaire. Mais dans la quatrième manche, Sinner a une nouvelle fois breaké rapidement Zverev, qui n'a pu que limiter la casse pour concéder un troisième 6-3 en un peu plus de trois heures de jeu. "Aujourd'hui, c'était très dur car je savais que ce serait un long match face à quelqu'un que je connais très bien vu que je m'entraîne avec lui," a déclaré Jannik Sinner juste après la rencontre. Le joueur de 19 ans n'avait jamais été plus loin qu'au deuxième tour d'un Grand-Chelem avant cette édition de Roland et va s'offrir un quart de finale de rêve face à Rafael Nadal, tombeur de Korda plus tôt dans l'après-midi.