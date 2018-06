Maximilian Marterer fait face à une montagne ce lundi sur le Court Philippe Chatrier. L'Allemand de 22 ans défie Rafael Nadal, le maître des lieux pour une place en quart de finale.



Marterer est l'une des révélations du tournoi parisien. Arrivé porte d'Auteuil avec pour meilleures références un 2e tour en Masters 1000 et un 1/16e de finale en Grand Chelem, le gaucher de Nuremberg ne faisait pas peur à grand monde.



Le 70e mondial a sorti deux joueurs mieux classés que lui Ryan Harrison (ATP 56) et surtout Denis Shapovalov (ATP 25). Il a ensuite mis fin au parcours du lucky loser estonien Jürgen Zopp.



Un joli tableau de chasse mais rien à voir avec ce qui l'attend face à Nadal qui a éjecté tous ses adversaires en trois petits sets. Le Majorquin n'a plus perdu une manche sur "sa" terre depuis un quart de finale en 2015 face à Novak Djokovic. Le Serbe est d'ailleurs le seul joueurs avec Robin Soderling à avoir battu Rafa à Roland.