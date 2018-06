L'insubmersible Zverev gagne encore en 5 sets et s'offre un 1er quart en Grand Chelem

Alexander Zverev s'est qualifié pour les quarts de finale de Roland Garros. L'Allemand, 3e mondial, a une nouvelle fois dû s'employer pour venir à bout du tenace et talentueux Karen Khachanov (ATP 38).



Zverev, considéré comme un des plus grands talents de la nouvelle génération, a remporté son troisième match consécutif en 5 sets sur l'ocre d'Auteuil. Malmené par Khachanov, il a puisé dans ses ressources mentales pour renverser une situation délicate. Après 3h29 de match, il s'est imposé 4-6, 7-6, 2-6, 6-3, 6-3.



Et maintenant Thiem



Sacha n'avait jamais disputé un quart de finale en Grand Chelem et n'avait jamais battu un joueur du Top 50 dans un Majeur. Il a comblé ce double vide d'un coup.



Au prochain tour, Zverev sera opposé à Dominic Thiem dans un duel qui s'annonce explosif. L'Autrichien a dominé Kei Nishikori en quatre manches (6-2, 6-0, 5-7, 6-4). Thiem a survolé les deux premiers sets où il a aligné 9 jeux de suite. Le réveil du Japonais n'a pas suffi à inverser la tendance et la 7e tête de série a validé sa qualif' en quatre manches.