L'épatant Cecchinato sort Djokovic après un quart somptueux

Marco Cecchinato continue de faire sensation à Roland Garros. L’Italien, tout simplement épatant, a éliminé Novak Djokovic en quatre sets : 6-3, 7-6, 1-6, 7-6. Il est le 8e Transalpin à rejoindre les demi-finales d'un Grand Chelem, le premier depuis un certain Corrado Barrazzutti à Paris en 1978. Et dire qu’il n’avait jamais gagné un match en Majeur dans sa carrière.



Cecchinato malmène d’emblée le Serbe. Il ravit les spectateurs du Suzanne Lenglen avec son jeu imprévisible et ses amorties. Djokovic, gêné par une douleur au cou, subit sur sa mise en jeu. Le tombeur de David Goffin est, lui, impérial sur son service et ne laisse que 5 points au Serbe dans la première manche. L’Italien, bien en jambes, se détache à 3-1 puis 5-2 et conclut facilement 6-3 sur sa première balle de set.



Nole fait appel au kiné. Une intervention qui fait visiblement du bien et redonne des couleurs à l'homme aux 12 Grands Chelems. Ça cogne fort, Cecchinato est plus souvent en danger et il commet plus de fautes mais il s’accroche. Il écarte trois balles de set et émerge dans le tie-break grâce à quelques coups d’éclat (volée réflexe, coup droit long de ligne, amortie croisée).



Après plus d’une 1h40, le Sicilien mène 2-0. Comme dans un rêve. Ce duel intense laisse des traces. Les deux joueurs souffrent et les breaks s’enchaînent. Djoko est le premier à tenir son service (1-3). Cecchinato alterne amorties gagnantes et fautes directes. Plus solide, l’ex N.1 Mondial profite de l'inconstance de son adversaire. Il aligne 8 jeux, empoche le 3e set (6-1) et file à 3-0 dans le 4e.



Le joueur de Palerme semble épuisé, vidé. Novak a même des balles de 5-1. Le match a tourné, c’est sûr. Sauf que le tennis est un sport surprenant où quelques points peuvent tous changer.



Soudain, l’Italien, à nouveau plus performant au service, refait surface. Relancé par deux grosses fautes de son adversaire, il débreake et recolle à 5-5. La tension se fait sentir des deux côtés du filet. On a droit à un nouveau tie-break. Le spectacle est superbe, le niveau exceptionnel et le suspense intenable. Le Lenglen en redemande. Cecchinato repousse trois balles de set et conclut sur sa 4e balle de match. Djokovic, beau joueur, passe de l'autre côté du filet pour saluer son vainqueur.



Cecchinato, 25 ans, n’avait jamais gagné un match en Grand Chelem, il vient d’en remporter cinq. Et pas contre n’importe qui ! Après Goffin (ATP 9) et Carreno-Busta (ATP 11), il ajoute Djokovic à son tableau de chasse et s’offre une inattendue demi-finale face à Dominic Thiem.



Le 72e mondial est le joueur le moins bien classé à rallier le dernier carré depuis 1999 et l'Ukrainien Andreï Medvedev (100e), battu en finale par l'Américain Andre Agassi.