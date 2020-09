L'avis de nos experts: Nadal ou Djokovic? Goffin et Mertens en deuxième semaine!

Au petit jeu des pronostics, Rafa Nadal l’emporte d’une courte tête, devant Novak Djokovic. Nos consultants RTBF ne voient donc pas de surprise dans le tableau masculin. Pour eux, ce sera soit Nadal, soit Djokovic. Le tableau féminin est plus ouvert. Même si Halep part avec une petite longueur d’avance.

La victoire de Dominic Thiem à l’US Open ne les a pas dévié de leur trajectoire. Sa montée en puissance (deux finales les deux dernières années) sur la terre parisienne non plus. Nos consultants tennis misent une fois encore sur les valeurs sûres. Nadal et Djokovic. On peut les comprendre, après tout, ils sont remporté 36 Grands Chelems à eux deux. "Question de feeling", sourit Steve Darcis quand il avance le nom de Rafaël Nadal. Du feeling et surtout beaucoup de certitudes. Nadal, ce sont 12 coupes des Mousquetaires soulevées sur ses 19 majeurs remportés. Olivier Rochus le suit, car pour lui "à Roland, il retrouve toujours ses sensations à un moment ou à un autre ". C’est ce qui fait aussi voter Michel Bouhoulle pour l’Espagnol : "Oui, son tableau est plutôt difficile en 2è partie de tournoi, mais pas au début. Et c’est dans les premiers tours que Nadal est surtout nerveux. Là, cela va lui permettre de monter en puissance pour arriver au top mentalement dans le money time ".

Mais voilà Djokovic qui réplique et rapplique! Didier Jacquet et Philippe Dehaes avancent le nom du numéro un mondial. Philippe Dehaes insiste : "Novak est animé d’une motivation extraordinaire à l’idée de battre le record de Federer (NDLR : 20 grands chelems pour Federer, 17 pour Djokovic). Il est imbattable cette année, à part sa disqualification. Il arrive donc à Roland sans avoir perdu un match de tennis en 2020. Si Nadal montre le même niveau qu’à Rome, battu en quarts, où il était incapable de mettre de la percussion dans son jeu, il aura de grandes difficultés face au Serbe. Et les conditions climatiques peuvent être à l’avantage du Serbe. "

Sentiment partagé par… Nadal lui-même ! Il a déclaré que les conditions n’avaient jamais été aussi défavorables pour lui à Roland. Son lift giclera moins dans ces conditions froides. En plus, Nadal n’aime pas les balles, trop lourdes à son goût…

Reste à savoir si ces deux-là se croiseront en finale. Ils ne se sont plus rencontrés à Roland Garros depuis le quart de finale 2015. Djokovic était devenu le deuxième et pour l’instant dernier joueur à avoir battu Nadal sur la terre parisienne. Mais le Serbe avait alors échoué en finale, contre Wawrinka.

En voiture Simona !

Dans le tableau féminin, c’est plus ouvert, en l’absence de la tenante du titre Barty, restée en Australie pour cause de pandémie. Quoique… Steve Darcis, Michel Bouhoulle et Didier jacquet avancent tous les trois le nom de Simona Halep. "Sur terre, son jeu reste quand même au-dessus des autres " prédit Michel Bouhoulle. Didier Jacquet rappelle d’ailleurs que la Roumaine vient de remporter le tournoi de Rome, sérieux indicateur sur son état de forme. En parlant de forme, Olivier Rochus voit plutôt Azarenka l’emporter : "Elle est en pleine confiance et a retrouvé son niveau d’il y a quelques années".

Philippe Dehaes a un autre avis sur la question : "Je vois Muguruza. Elle a continué à travailler dur pour regagner en Grand Chelem. Elle a une grande détermination. Depuis qu’elle a changé d’entraineur, elle se rapproche de son meilleur niveau. On l’a vu à Rome. Là aussi les conditions climatiques de septembre vont se rapprocher de celles de l’année où elle a gagné. Un jeu plus lent et un rebond moins haut pourraient être des conditions parfaites pour elle."

On rappelle qu’Osaka, récente gagnante de l’US Open, n’a pas fait le déplacement. La terre n’est, pour l’instant, pas son domaine.

Rendez-vous en deuxième semaine pour Goffin et Mertens ?

"C’est toujours difficile de prédire les résultats de David Goffin car il manque de constance et de régularité en Grand Chelem " poursuit Dehaes. " Mais on sait tous qu’il a le niveau pour faire une demie !".

Michel Bouhoulle est d’accord : "évidemment qu’il peut accrocher le dernier carré. Mais pour cela il devra amener un peu plus d’audace dans son jeu. Mais je le vois aller en huitièmes"

Et il voit Elise Mertens franchir un palier supplémentaire et accrocher un quart de finale. Là aussi, Philippe Dehaes a le même avis : "Elise a fait un super US Open et elle enchaine brillamment les hautes performances. Sa régularité est impressionnante. Pour les autres joueuses belges, un troisième tour serait déjà une belle réussite."

Premiers éléments de réponse dès ce dimanche avec l’entrée en matière de Goffin, Mertens, Flipkens et Minnen. Avec notamment un alléchant Goffin-Sinner. Le jeune Italien a tout ce qui faut pour ennuyer notre numéro un…