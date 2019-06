Kristina Mladenovic, nouvelle numéro 1 mondiale, et Timea Babos, gagnent le double dames

La Française Kristina Mladenovic et la Hongroise Timea Babos ont remporté les Internationaux de France en double dames, dimanche à Roland-Garros. La Nordiste, 26 ans, en profite pour devenir numéro 1 mondiale en double.

Victorieuse en demi-finales d'Elise Mertens (qui briguait le même statut en cas de victoire à Paris) et de la Bélarusse Aryna Sabalenka, Mladenovic et Babos ont battu en finale les Chinois Yingying Duan et Saisai Zheng en deux manches 6-2, 6-3 en 1 heure et 10 minutes de match.

Duan et Zheng avaient de leur côté privé de finale Kirsten Flipkens et sa partenaire suédoise Johanna Larsson.

Kristina Mladenovic avait déjà remporté la finale du double à Roland-Garros, en 2016, mais c'était avec sa compatriote Caroline Garcia. Sa partenaire de dimanche, Timea Babos avait été numéro 1 mondiale en double durant 13 semaines l'an dernier.

Timea Babos et Kristina Mladenovic n'avaient pu conserver leur titre à l'Open d'Australie en janvier battues par l'Australienne Samantha Stosur et la Chinoise Zhang Shuai, après une finale également à l'US Open 2018.

Mladenovic compte 21 titres WTA en double à son palmarès désormais. Timea Babos, 26 ans aussi, ajoute également un 21e titre WTA à son compteur, dont un titre en Grand Chelem, à l'Open d'Australie 201 donc.

Elise Mertens grimpera de son côté à la 5e place mondiale en double lundi.