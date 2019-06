Kirsten Flipkens se hisse dans le dernier carré du double

Kirsten Flipkens, associée à la Suédoise Johanna Larsson, s’est imposée mardi en quarts de finale du double à Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem. La paire belgo-suédoise, tête de série N.15, a pris la mesure de l’Américaine Nicole Melichar et de la Tchèque Kveta Peschke (N.7) sur le score de 3-6, 7-6 (4), 6-1 après 1 heure et 55 minutes de jeu.

C’est la première fois que "Flipper" accède au dernier carré d’une épreuve du Grand Chelem en double, elle qui avait déjà atteint les quarts de finale à la Porte d’Auteuil en 2017 aux côtés de l’Italienne Francesca Schiavone. En simple, Flipkens y était déjà parvenue à Wimbledon en 2013, battue aux portes de la finale par la Française Marion Bartoli, future lauréate sur le gazon londonien.

En demies, Flipkens et Larsson défieront Ying-Ying Duan et Saisai Zheng. En début de journée, les Chinoises ont évincé la tête de série N.4 composée de la Canadienne Gabriela Dabrowski et de la Chinoise Yi-Fan Xu sur le score de 6-2, 5-7 et 7-5.

En simple, la Campinoise de 33 ans, 64e mondiale, s’est inclinée 6-1, 7-5, au premier tour devant la Portoricaine Monica Puig (WTA 59).

"Flipper" joue très régulièrement avec Larsson, 30 ans. En effet, elles comptent deux titres, acquis à Séoul (2016) et Linz (2018), pour six finales. Cette saison, elles se sont inclinées en finale du tournoi de Hobart avant d’atteindre le 3e tour de l’Open d’Australie.

Mercredi, une autre Belge aura l’occasion d’atteindre les demi-finales du double sur l’ocre parisienne. En effet, Elise Mertens et sa partenaire biélorusse Aryna Sabalenka, têtes de série N.6, défieront l’Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Lettone Jelena Ostapenko.