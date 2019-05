Kirsten Flipkens: "On ne peut pas avoir une histoire d'amour avec chaque Grand-Chelem"

Le Roland Garros de Kirsten Flipkens est déjà terminé. Notre compatriote, 64ème joueuse mondiale, s’est inclinée face à Monica Puig, 59ème au classement WTA. La Belge est un peu passée à travers son premier set, avant de se reprendre dans le deuxième, mais il était trop tard. Elle s'est inclinée 6-1, 7-5.

La Belge était plutôt lucide à la sortie du court: "La confiance n'était pas là. Dès le début du match. Je perds des points faciles. Et à 0-3, dans le premier set on dispute un jeu très long. Et je le perds alors que c'était important de le gagner pour rentrer dans le match. Heureusement, dans le deuxième set j'ai réussi à faire tourner un peu le match. Sinon c'était 6-1, 6-1. La confiance n'était pas au top, ni mentalement ni physiquement. Et pour moi, sur terre battue c'est toujours compliqué. Mais c'est comme ça."

Malmenée dans le deuxième set, la Belge n'a rien lâché et est forcément satisfaite d'avoir presque réussi à remporter le set. Mais au final, elle compare sa performance à la météo, "des hauts et des bas".

Elle l'admet, Roland-Garros et elle, ça n'a jamais vraiment été une histoire d'amour: "Ça ne peut pas l'être avec tous les grands-chelem".