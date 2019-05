Kirsten Flipkens éliminée par Monica Puig dès le premier tour à Roland Garros

Le parcours de Kirsten Flipkens s’arrête déjà à Roland-Garros. Notre compatriote, 64ème joueuse mondiale, s’est inclinée face à Monica Puig, 59ème au classement WTA et championne olympique en titre. Après un mauvais premier set perdu 6-1, elle s'est rebiffée dans le deuxième mais a dû s'incliner 7-5. Elle n'a donc pas remporté le moindre match sur terre battue cette saison. Seuls David Goffin et Elise Mertens ont donc passé le premier tour côté belge dans cette édition du Grand-Chelem.

Le match ne commence pas de la meilleure des manières pour Kirsten, breakée d’entrée. Puis plusieurs balles de contrebreak pour la Belge mais Puig ne craque pas et remporte son jeu. Elle enchaîne avec un jeu blanc sur le service de notre compatriote.

Pour l’instant Kirsten joue mieux sur les jeux de retour. Le suivant est d’ailleurs disputé. La Belge en est déjà à 7 balles de break, non converties, dont 5 dans ce jeu. Qui s’éternise mais finit à l’avantage de la Portoricaine, 4-0.

Flipkens sort la tête de l'eau en assurant enfin au service, qu’elle remporte d’ailleurs sur un jeu blanc, 4-1. Et alors que la pluie s’invite sur le court numéro six Puig fait 5-1. Si le match reste un peu décousu, le spectacle est un peu plus plaisant qu’au début du set. Et c’est Puig qui prend l’ascendant en breakant une nouvelle fois pour remporter la première manche 6-1 en 37 minutes.

Le deuxième set commence mal pour Flipkens. Son adversaire remporte les trois premiers jeux sans sourciller. La tâche s’annonce de plus en plus ardue pour notre compatriote. Elle stoppe néanmoins l’hémorragie en remportant son premier jeu du deuxième set, 3-1. Mieux encore elle reprend espoir en recollant à 3-3, et en prenant même l’avantage 4-3. Si Puig semble un peu moins bien, Flipkens donne simultanément une bien meilleure impression.

La rencontre s’équilibre et est beaucoup plus plaisante. Il faut maintenant confirmer le break d’avance. Elle n’y parvient pas et la Portoricaine égalise. Il n’y a plus que des breaks dans ce match. Flipkens fait 5-4, Puig 5-5. Chacune sur le service de son adversaire.

Monica Puig prend ensuite l’avantage pour faire 6-5. Elle se procure dans la foulée trois balles de match et convertit la première, 7-5.