Kimmer Coppejans sorti en 3 sets par Maden au 1er tour de Roland Garros - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Kimmer Coppejans sorti en 3 sets par Maden au 1er tour de Roland Garros - Roland Garros - 1er Tour... Les espoirs de Kimmer Coppejans de pouvoir défier Rafael Nadal, 11 fois vainqueur des Internationaux de France à Roland-Garros, ont été stoppés net dès le premier tour lundi à Paris. L'Ostendais, 25 ans, 178e mondial, a en effet été battu en trois manches par l'Allemand Yannick Maden (ATP 114), 29 ans, issu des qualifications comme lui. Kimmer Coppejans s'est incliné 7-6 (7/0), 7-5 et 6-3 au bout de 3 heures et 6 minutes de match. Si le Belge avait pu rivaliser dans le premier set avec son adversaire, il s'est écroulé dans le jeu décisif (7 points à 0) laissant à l'Allemand le soin de prendre les commandes du match. Maden ne lâcha plus le morceau pour gagner son billet pour le deuxième tour. C'est donc lui qui aura l'honneur de défier Rafael Nadal au deuxième tour. L'Espagnol, 32 ans, numéro 2 mondial, a battu de son côté un autre qualifié allemand, Yannick Hanfmann (ATP 180), 27 ans, également en trois sets 6-2, 6-1, 6-3 en 1 heure et 57 minutes de jeu. Au troisième tour, le vainqueur de ce duel jouera contre le gagnant du match qui opposera David Goffin (ATP 29) au jeune Serbe de 18 ans Miomir Kecmanovic (ATP 81) dans le cadre du deuxième tour.