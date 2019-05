Kiki Bertens, 4e mondiale, abandonne après 4 jeux au 2e tour

Le tournoi féminin de Roland Garros vient de perdre une de ses favorites. Kiki Bertens a renoncé après seulement 4 jeux face à Vikoria Kuzmova.



La Slovaque menait 3-1 quand la Néerlandaise a fait appel au staff médical. Après une discussion entre la joueuse et le médecin, la 4e mondiale a décidé d'abandonner.



"Hier, je me sentais bien. Il n'y avait pas le moindre problème. Je me suis entraîné, je me suis reposé et je me sentais très bien. Je me suis réveillée à trois heures ce matin. Je me sentais vraiment malade. J'ai vomi et eu de la diarrhée toute la nuit, toute la journée. Je me sentais un peu mieux avant le match. J'ai voulu essayer. Mais dès l'échauffement, c'est revenu. Je n'avais tout simplement plus d'énergie", a confié la Néerlandaise en conférence de presse.



Bertens restait sur une solide saison sur terre battue avec une victoire à Madrid et deux demi-finales à Stuttgart et à Rome.