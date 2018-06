Keys-Stephens, un parfum de revanche pour une place en finale (LIVE vers 17h)

Il y aura une Américaine en finale de Roland Garros, c'est une certitude. Reste à connaître le nom de l'heureuse élue.



Pour rajouter un peu de sel à ce duel, Sloane Stephens et Madison Keys se retrouvent pour la première fois depuis leur finale de l'US Open. Stephens s'était imposée à New York.



La gagnante rafraîchira aussi les statistiques du tennis US. Depuis 2002, seule Serena Williams a réussi à se hisser en finale de Roland Garros. Cette année-là, elle avait battu ... sa sœur en finale.