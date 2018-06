Keys se hisse pour la première fois dans le dernier carré à Roland

Madison Keys s'est qualifiée pour les demi-finales de Roland Garros. L'Américaine a pris le meilleur sur la révélation du tournoi, la Kazakhe Yulia Putintseva (98e mondiale). Elle s'est imposée en deux sets : 7-6, 6-4.



Keys, finaliste du dernier US Open, complète sa collection de demi-finales en Grand Chelem. Elle a désormais disputé le dernier carré à Melbourne (2015), New York (2017) et Paris (2018).



Plus expérimentée et plus solide, la 13e mondiale a fait le jeu, les points gagnants (30 points gagnants à 12) et les fautes (21 contre 10). Elle n'a concédé qu'une seule balle de break (convertie par Putintseva). Et au moment où elle a été en danger (à 5-3 pour la Kazakhe), elle a su serrer le jeu. Elle a enchaîné 3 jeux avant de remporter le tie-break après avoir été menée 2-0. Un break lui a suffi (à 3-3) pour faire la différence dans la deuxième manche, remportée 6-4.



"J'avais besoin de me concentrer davantage, de prendre mon temps et de faire confiance en mon jeu quand je me suis créée des occasions", a expliqué la N.3 américaine, qui n'a toujours pas perdu le moindre set Porte d'Auteuil.

Pour s'offrir une finale, elle devra se défaire de Sloane Stephens, qui l'avait battue à l'US Open, ou Daria Kasatkina.