Keys, première qualifiée pour les quarts à Roland Garros

Madison Keys continue sa route à Paris. L'Américaine est la première joueuse à se qualifier pour les quarts de finale de l'édition 2018 de Roland Garros.



A part un petit passage à vide au moment de conclure, la 13e mondiale n'a pas éprouvé trop de difficulté pour écarter la Roumaine Mihaela Buzarnescu. La rencontre a été pliée en deux sets et 1h06 de jeu : 6-1, 6-4.



Supérieure à son adversaire, Keys a facilement empoché la première manche 6-1 avant de se détacher à 5-1 dans la seconde. Elle a ensuite servi pour le match à 5-2 ... et a perdu sa mise en jeu pour la première fois de la rencontre. Après s'être octroyée deux balles de match sur le service de Buzarnescu (WTA 33), la joueuse de Rock Island a fini le boulot.



La finaliste du dernier US Open se hisse dans le top 8 pour la première fois de sa carrière à la Porte d'Auteuil.