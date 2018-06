Kerber se dresse devant Halep et sa quête de Grand Chelem (LIVE 14h)

Simona Halep, qui rêve de décrocher son premier Grand Chelem, affronte Angelique Kerber en quarts de finale de Roland Garros. Ce match, qui ouvrira la journée sur le Court Suzanne Lenglen, sera à suivre en direct vidéo dès 14h.



A l'exception de son premier set du tournoi face à une Alison Riske euphorique, la Roumaine a toujours semblé maîtriser les événements. Taylor Townsend, Andrea Petkovic et Elise Mertens n'ont réussi à lui ravir que 12 jeux en trois rencontres. Sûre de sa force et en plein confiance, la N.1 Mondiale n'a jamais paru aussi proche d'une victoire en Grand Chelem. Et si 2018 était son année ?



Angelique Kerber connait elle la saveur d'un succès en Majeur (Australian et US Open 2016). Mais la terre battue n'est pas sa meilleure surface. A 30 ans, elle ne vivra que le 2e quart de finale de sa carrière à Paris.