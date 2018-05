Kasatkina : "Philippe Dehaes m'apporte beaucoup"

Daria Kasatkina (WTA 14) sera la prochaine adversaire de Kirsten Flipkens (WTA 65) à Roland-Garros après la victoire de la Belge contre l'Allemande Tatjana Maria (WTA 64). La jeune Russe, 21 ans, qui n'est autre que la protégée du Brabançon Philippe Dehaes, a dominé l'Estonienne Kaia Kanepi (WTA 52), 32 ans, 6-4, 6-1

"Je suis très contente que Roland-Garros ait enfin commencé", a déclaré Kasatkina, satisfaite du devoir accompli. "J'étais un peu nerveuse car elle m'avait battue lors de nos deux précédentes confrontations. Mais bon, sur terre battue, l'histoire était différente", sourit-elle. "J'ai bien géré les événements et j'en suis très heureuse. Ce ne sera pas un match facile contre Flipkens, c'est une joueuse très intelligente. Elle a un terrible slice, je pense d'ailleurs que ce sera beau à voir, très tactique."

Daria Kasatskina a pris une nouvelle dimension ces derniers mois sur le circuit. Battue dès le deuxième tour à l'Open d'Australie, la native de Togliatty a ensuite atteint la finale à Dubaï et à Indian Wells, ainsi que les quarts de finale à Madrid, battant au passage des joueuses comme Caroline Wozniacki, Garbine Muguruza et Venus Williams pour se rapprocher du top 10. Elle reconnaît que Philippe Dehaes, son nouveau coach, y est pour beaucoup.

"Philippe m'apporte beaucoup. Et pas seulement sur le plan du tennis", expliqua-t-elle. "Il est trop marrant. Il a une manière de travailler très différente de mon coach précédent. Un mélange de rigueur et de plaisir sur le court. Il peut être très exigeant lors des entraînements et se mettre à chanter dans la voiture avant d'aller manger. Il n'est pas normal !", sourit-elle. "On a bien sûr aussi mis l'accent sur le service, car je ne suis pas la grande joueuse du circuit, mais c'est surtout mentalement qu'il m'a fait évoluer. Il m'a donné plus de liberté et j'ai gagné en maturité."