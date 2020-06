Justine Henin et les célèbres enveloppes de Carlos Rodriguez

17 ans plus tard, jour pour jour, Benjamin Deceuninck et Raffaela Raschella nous proposent, ce dimanche, sur la Deux ,à 14 heures 15 , un documentaire de 90 minutes intitulé " J'espère que t'es fière de moi, maman."

Une statistique qui n'échappe à personne et qui suscite plus que jamais la méfiance auprès de Car l os Rodriguez.

Justine est en quarts de finale et elle retrouve sur sa route, Serena Williams, victorieuse à l' Australian Open, en début d'année. L'Américaine n'est que la huitième tête de série de ces Internationaux de France et elle n'a jamais battu Justine sur la terre battue parisienne.

Quand, Justine arrive à Paris, elle est détendue, sereine. Beaucoup de choses se sont passées dans sa vie privée, loin des courts. Après son divorce, elle retrouve sa famille. Son papa qui suivra ses prestations à la télévision et ses frères et sœur qui seront présents, pour la première fois en Grand Chelem, pour la soutenir à la Porte d'Auteuil. Justine est métamorphosée.

Laissez parler les petits papiers...

Justine et son coach font équipe depuis plus de dix ans. L'Argentin connaît sa protégée mieux que personne et il sait aussi la charge émotionnelle que représente la présence de sa famille dans la capitale française pour Justine.

Pour faire passer ses messages à sa joueuse, il fait preuve de créativité. Il a recours à des enveloppes qu'il va lui remettre à partir des quarts de finale jusqu'en finale. Une manière de communiquer qu'elle traduit aujourd'hui comme un message de confiance.

Elle revient sur le contenu de ses fameuses enveloppes. "Il n'y avait pas grand chose. Il y avait des rappels tactiques. Mais l'histoire, c'est qu'il me donne trois enveloppes avant de commencer contre Serena et il me dit, la première enveloppe tu pourras l'ouvrir si tu gagnes le premier set, la deuxième, tu pourras l'ouvrir si tu sers ou tu retournes pour le match et la troisième, tu pourras l'ouvrir si tu gagnes le match. Il y avait plusieurs messages derrière tout cela. Il m'avait dit si tu perds, tu jettes les enveloppes à la poubelle, tu ne sauras jamais ce qu'il y avait dedans. Mais curieuse comme j'étais, c'était une situation impensable pour moi. Mais surtout, en me donnant l'opportunité d'ouvrir ses enveloppes si je gagnais, il me transmettait sa confiance en lui, en mon potentiel pour gagner. Mais, il n'y avait rien de révolutionnaire, c'était, avant tout, des messages de soutien, d'encouragement, c'était l'outil qui était super !"

En quarts de finale, Justine se défait facilement de l'Américaine 6/4 et 6/3. Notre compatriote ne sera jamais battue par la cadette des Williams à Paris.

En demi et en finale, Justine se montre encore plus expéditive face aux Serbes, Jelena Jankovic et Ana Ivanovic. Elle ne leur laisse que 7 jeux...sur les deux rencontres.

Le 9 juin 2007, Justine Henin remporte le sixième de ses sept titres en Grand Chelem, le quatrième et dernier à Roland-Garros, celui qui restera, pour elle, le plus abouti...